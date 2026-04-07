WSJ: Пентагон может использовать ракету Маска для вывода на орбиту мощных боеприпасов

Революционная ракета Илона Маска Starship Heavy может изменить характер и географию боевых действий. Они будут не менее эффективны нынешних, но гораздо дешевле, убежден физик Майкл Хохберг.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье для американской газеты The Wall Street Journal Хохберг пишет, что благодаря революционной технологии Starship Heavy Маск намерен сократить расходы по выводу ракет-носителей на низкую околоземную орбиту с 1500 — 10 000 долларов за килограмм до 10 долларов. Как только затраты на запусфк перестанут быть сдерживающим фактором, доставка в космос оборудования, включая вооружения, станет намного дешевле и гораздо быстрее.

С помощью Starship низкая околоземная орбита превратится в стратегический плацдарм для гигантского космического арсенала, пишет Хохберг.

В результате США смогут развернуть в космосе широкий спектр обычных вооружений, чтобы в считанные минуты наносить удары по любой точке Земли.

Но Хохберг полагает, что Starship будет способна выводить на орбиту гораздо более мощные боеприпасы, с помощью которых США смогут наносить удары нового типа и успешно поражать даже самые защищенные и глубоко расположенные цели.

Нанесение ударов из выбранной точки на низкой околоземной орбите исключит необходимость рискованных боевых вылетов самолетов и сведет к минимуму угрозу для авиации и личного состава.

США, как подчеркивает Хохберг, больше не придется завоевывать превосходство в воздухе и они смогут снизить зависимость от дорогостоящих крылатых ракет.

А запуск дронов из космоса сулит революцию в области разведки и наблюдения, добавляет автор.

На его взгляд, только самый изощренный и продвинутый противник сможет выдержать удар этих боеприпасов.

Военно-космические силы США будут обладать совершенно иным, более действенным сдерживающим фактором, чем ядерные боеголовки.

Разрушительная мощь новых средств будет аналогична, но готовность к их применению — гораздо выше. Хохберг убежден, что США обязаны развернуть эти средства первыми. Технологии Starship Heavy — это национальное достояние и их потенциальную утечку в Китай следует расценивать как государственную измену, пишет он. Резкое снижение стоимости запусков создаст естественную монополию и США должны полностью вытеснить из этой гонки Китай, Россию и других противников, резюмирует Хохберг.

