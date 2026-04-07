Стало известно, сколько свалок ликвидируют в лесах Нижегородской области

«В прошлом году из лесов вывезено около 1200 кубометров отходов и устранено 74 несанкционированных места складирования мусора, с 2022 года очищено 310 свалок объемом более 6 тысяч кубометров», — поделился министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Глава ведомства подчеркнул, что состояние лесов напрямую определяет экологическое благополучие региона, поэтому министерство ежегодно организует работы по ликвидации свалок на землях лесного фонда.
В министерстве также напомнили об ответственности. Если свалку устроили граждане, то их ждет штраф от 500 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания увеличивается до 40 тысяч рублей, а для компаний — до 500 тысяч рублей.
Мусор в лесу также повышает риск пожаров. За нарушение пожарной безопасности штрафы строже: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, для компаний — до 1 млн рублей.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков.