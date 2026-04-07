Стало известно, сколько свалок ликвидируют в лесах Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апреля, ФедералПресс. В нижегородских лесах этим летом ликвидируют 31 несанкционированную свалку. Работы пройдут в рамках акции «Чистый лес» с мая по август. Общий объем мусора, который предстоит вывезти сотрудникам регионального минлесхоза, составит 271,5 кубометра. Речь идет преимущественно о бытовых отходах и строительном мусоре.

«В прошлом году из лесов вывезено около 1200 кубометров отходов и устранено 74 несанкционированных места складирования мусора, с 2022 года очищено 310 свалок объемом более 6 тысяч кубометров», — поделился министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Глава ведомства подчеркнул, что состояние лесов напрямую определяет экологическое благополучие региона, поэтому министерство ежегодно организует работы по ликвидации свалок на землях лесного фонда.

В министерстве также напомнили об ответственности. Если свалку устроили граждане, то их ждет штраф от 500 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания увеличивается до 40 тысяч рублей, а для компаний — до 500 тысяч рублей.

Мусор в лесу также повышает риск пожаров. За нарушение пожарной безопасности штрафы строже: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, для компаний — до 1 млн рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижегородской области создают три необычные группы для охраны лесов от пожаров. В их работе будут применять беспилотники, которые позволят быстро обнаруживать возгорания в труднодоступных местах и предотвращать их распространение.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков.