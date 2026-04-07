Красноярцам показали, как скульпторы создают памятник ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС

В Красноярске в мастерской скульптора Константина Зинича идут работы над памятником участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
«В декабре прошлого года была поддержана инициатива краевой общественной организации инвалидов Союз “Чернобыль” по установке такого монумента и увековечивании героизма ликвидаторов. Прототипами скульптур стали собирательные образы красноярских ликвидаторов», — рассказали в администрации города.
Скульптуру установят на аллее героев Чернобыля в Советском районе Красноярска. В ближайшее время начнутся работы по подготовке постамента.
В мэрии добавили, что 393 красноярца были награждены орденами и медалями СССР и РФ за мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий аварии в Чернобыле в 1986 году. 26 апреля исполнится 40 лет со дня аварии на АЭС и начала ликвидации её последствий.
