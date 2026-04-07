В Вологодской области проведут обучение для будущих вожатых

Для активистов из отдаленных муниципальных округов онлайн-занятия проведут 17 апреля. А 18 апреля запланированы очные тренинги в Соколе и Череповце. Программа включает теорию и практику. Участники не только освоят тонкости работы вожатого, но и поработают над развитием творческих и организаторских способностей. По итогам обучения они получат свидетельства, подтверждающие профессиональные компетенции.