Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области проведут обучение для будущих вожатых

Очные тренинги пройдут в Соколе и Череповце.

Прием заявок на участие в региональном проекте «Я вожатый» стартовал в Вологодской области, сообщили в министерстве молодежной политики региона. Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодёжь дети».

Для активистов из отдаленных муниципальных округов онлайн-занятия проведут 17 апреля. А 18 апреля запланированы очные тренинги в Соколе и Череповце. Программа включает теорию и практику. Участники не только освоят тонкости работы вожатого, но и поработают над развитием творческих и организаторских способностей. По итогам обучения они получат свидетельства, подтверждающие профессиональные компетенции.

Присоединиться к проекту могут школьники, учащиеся колледжей и студенты вузов, а также члены детских и молодежных общественных объединений и педагогических отрядов Вологодской области в возрасте от 14 до 25 лет. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 13 апреля.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.