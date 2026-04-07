Жительнице Советска помогают вернуть 1 млн рублей, который она отправила мошенникам

У пенсионерки из Советска появился шанс вернуть деньги, которые она в ноябре прошлого года передала мошенникам. Те запугали женщину и под предлогом дистанционной продажи автомобиля выманили у нее более 1.1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, деньги ушли на счета жителей Иркутской и Самарской областей.
С тех людей и требуют вернуть неосновательно полученные средства.
Исковые заявления уже на рассмотрении в Октябрьском районном суде Иркутска и в Комсомольском суде Тольятти.