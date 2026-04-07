Из-за угрозы паводков и ливней на Кубани усилили меры безопасности

«В готовности 311 автоматических датчиков для контроля состояния русел рек, более 3,2 тысячи устройств системы оповещения, дополнительно функционируют 706 сиренно-речевых установок на территории 29 МО края, наиболее подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений. Силы и средства экстренного реагирования приведены в повышенную готовность», — рассказал первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.