Из-за угрозы паводков и ливней на Кубани усилили меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации региона.
Организацию превентивных мер по минимизации рисков, связанных с прохождением паводка, обсудили на оперативном совещании, которое провел заместитель губернатора Дмитрий Маслов с участием представителей краевых ведомств и глав муниципалитетов.
«Необходимо дополнительно организовать дежурные посты визуального наблюдения для объективной оценки гидрологической обстановки на потенциально опасных объектах», — поручил главам муниципальных образований вице-губернатор.
Согласно прогнозу метеорологов, в Краснодарском крае до конца суток 7 апреля и ночью 8 апреля местами ожидаются ливень, гроза и ветер с порывами до 20−25 м/с.
«В готовности 311 автоматических датчиков для контроля состояния русел рек, более 3,2 тысячи устройств системы оповещения, дополнительно функционируют 706 сиренно-речевых установок на территории 29 МО края, наиболее подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений. Силы и средства экстренного реагирования приведены в повышенную готовность», — рассказал первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.