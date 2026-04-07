ENL: численность населения Земли начала превышать возможности планеты

Ученые отметили, что пик числа населения может достигнуть 11−12 млрд человек во второй половине XXI века, при этом оптимальным уровнем, который поможет снизить угрозу глобального потепления и катастрофической деградации экосистем, является 2,5 млрд человек. Переломным моментом в истории, по мнению исследователей, стала середина XX века. Послевоенный период сочетал резкое увеличение численности людей и изобретение новых способов ускоренного потребления ресурсов планеты, оказывающих чрезмерное давление на флору и фауну Земли, добавили ученые.