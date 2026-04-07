В Калининградской области рассказали об итогах акции по подсчёту тюленей

Интересны слова волонтёрки, которая нашла тюленя: «Лежал за камнем, и не сразу его увидела. А когда вдруг раздался рык и животное зашевелилось, стало двигаться в сторону моря, тогда он стал заметен. Тюлень выглядел активным, без повреждений, неупитанный». Описание показывает, что животное проявило здоровую реакцию и адекватные обстоятельствам действия. Молодые особи редко на нашем побережье встречаются упитанными: во время линьки тюленята теряют вес, последующий период взросления — время приобретения навыков эффективной охоты, поиска кормового участка, он очень непростой для малышей. Однако наш «найдёныш» кажется в хорошей форме — крепкий, активный и не раненый, хотя весь песок вокруг него покрыт следами собак — значит, он сумел постоять за себя, проявляя здоровую агрессивность, — сообщили в Институте.