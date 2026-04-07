В Калининградской области рассказали об итогах акции по подсчёту тюленей. Информацию об этом опубликовали на странице Института Балтийского моря «ВКонтакте».
Акцию по учёту ластоногих на побережье проводили 5 апреля. В ней приняли участие около 120 волонтёров. Они обследовали 62 участка или 124 километра береговой линии, за исключением близких к государственной границе пляжей на Балтийской косе. Во время учёта обнаружили одного живого тюленя и двух мёртвых особей.
Так, волонтёры нашли щенка примерно месячного возраста, перелинявшего, но с небольшими «островками» детского белого меха. Он отдыхал на пляже между валунами в районе посёлка Приморье. Его длина — примерно один метр. Окраска — типичная для серого тюленя.
Интересны слова волонтёрки, которая нашла тюленя: «Лежал за камнем, и не сразу его увидела. А когда вдруг раздался рык и животное зашевелилось, стало двигаться в сторону моря, тогда он стал заметен. Тюлень выглядел активным, без повреждений, неупитанный». Описание показывает, что животное проявило здоровую реакцию и адекватные обстоятельствам действия. Молодые особи редко на нашем побережье встречаются упитанными: во время линьки тюленята теряют вес, последующий период взросления — время приобретения навыков эффективной охоты, поиска кормового участка, он очень непростой для малышей. Однако наш «найдёныш» кажется в хорошей форме — крепкий, активный и не раненый, хотя весь песок вокруг него покрыт следами собак — значит, он сумел постоять за себя, проявляя здоровую агрессивность, — сообщили в Институте.
Мёртвых особей нашли севернее Мечниково и на пляже в Поваровке. Они не были щенками. Один из них — взрослый тюлень длиной два метра. Второй — молодой, размером 1,2 метра.
Волонтёры также уделяли внимание побережью — фиксировали особенности пляжа, его ширину, характер, наличие бытового мусора. В некоторых местах встречалось много следов внедорожников. Кроме того, сталкивались с бродячими собаками. Такие факторы, по словам экспертов, влияют на встречаемость ластоногих на берегу.
Добровольцы также увидели в нескольких местах останки хищных птиц, что редко случается во время учётов. Специалисты полагают, это может быть связано с нетипичной зимой 2026 года. Примечательной находкой стала отдыхающая на пляже толстоклювая кайра. Эти птицы гнездятся за полярным кругом, но иногда долетают до калининградского побережья.