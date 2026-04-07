Без шума. Иерей Глибчак сказал, что нельзя делать в Чистый четверг 9 апреля

Чистый четверг — это народное название четвёртого дня предпасхальной недели. В 2026 году праздник выпадает на 9 апреля. По традиции многие в этот день отмывают квартиру до блеска. Однако у Чистого четверга есть глубинный смысл и церковные обычаи. О них корреспонденту krsk.aif.ru рассказал иерей Павел Глибчак.
Смысл Чистого четверга.
Чистый четверг всегда выпадает на Страстную неделю перед Пасхой. Чистота в контексте церкви — это в первую очередь состояние души, достичь которого можно через чтение молитв и богослужение. В чистый четверг рекомендуется чтение молитв и посещение храма. Фото: Из личного архивa/ Священник Павел Глибчак.
«Чистота — это свойство самого Бога. Именно чистота и непорочность Господа в высшем отражении принятого образа и подобия Божиего являет нам пример или даже идеал, к которому каждый человек способен устремить все свои телесные и душевные силы, чтобы приобрести это чистое и непорочное состояние», — объясняет Павел Глибчак.
Во время Страстной седмицы нужно обязательно посетить храм и причаститься.
История Чистого четверга.
В Великий, или Чистый, четверг все православные христиане участвуют в утренних и вечерних богослужениях. Они вспоминают евангельские события этого благословенного дня. Именно в этот день Иисус Христос собрал апостолов, чтобы провести с ними Тайную вечерю — последнюю трапезу, которая состоялась перед тем, как он был схвачен и предан на распятие.
«В этот день Господь Бог Иисус Христос дал спасительную заповедь: “Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою”. (Ин. 13:34−35). И зная наперёд, что человеку своими силами невозможно её исполнить, подал для укрепления телесных и душевных сил в этот же четверг предвечную Евхаристическую тайну своей жертвы, которая изливается всем жаждущим на каждой Божественной литургии через принятие Святых Даров», — рассказывает историю Чистого четверга Павел Глибчак.
Считается, что после этих слов Господь показал путь небывалого смирения и омыл ноги своим ученикам. Это говорит о том, что каждый должен так же принять своих близких, ведь сам Господь этим жестом показал пример.
Отсюда и пошла традиция именно в четверг омывать своё тело и душу, очищая их от греха и страстей путём покаяния, молитвы и богослужения.
Традиции праздника: что можно и чего нельзя делать в Чистый четверг.
Одна из традиций, которые соблюдают в этот день, — освещение четверговой соли. Подготавливают её рано утром в Чистый четверг во многих храмах.
«После того как мы освятим соль, её раскладывают по мешочкам. Затем раздают всем желающим. Дома прихожане могут употреблять её в пищу. Всё, что освещается, вызывает Божью благодать», — поясняет Павел Глибчак.
В Чистый четверг дома и церкви подготавливают, наводя в них порядок. О своём жилище нужно позаботиться так, будто мы ожидаем важных гостей.
«Хочется отметить важность внешней чистоты, в которой пребывает человек, что, несомненно, считается отражением внутреннего порядка и доброго богомыслия. Ибо как в чистоте сердца хранится Дух Истины, так и во внешней чистоте сохраняется тело в красоте и здравии», — добавляет священник.
Однако многие традиции, которые сложились вокруг праздника, — это стереотипы, объясняет служитель церкви. Например, мыть пол и мыться самому можно и нужно в любой день, и даже в Пасху. Другое дело, что истинные христиане этот день проводят в молитве. Из запретов — сквернословие, обиды. Поэтому в Чистый четверг стоит воздержаться от зреющих конфликтных ситуаций.
Можно делать всё, кроме греха, заключает Павел Глибчак. Прямых запретов нет, есть только рекомендации.
«В дни Великого поста, включая Чистый четверг, никаких шумных торжеств проводить не рекомендуется. Включая дни рождения. Однако это не будет считаться грехом. Это скорее вопрос к человеку, хочет ли он сохранить своё состояние», — объясняет священник.
Также в Чистый четверг не следует делать послабления, если вы держите Великий пост. Никаких излишеств быть не должно, тем более желание может появиться накануне Страстной пятницы.
«Кто больше поработал в Пост, у того и радость пасхальная», — заключает священник.
