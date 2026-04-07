В Прикамье обсудили поддержку ветеранов

7 апреля 2026 года в Пермском крае состоялось заседание организационного комитета «Победа». Его провел губернатор региона Дмитрий Махонин. Основной темой встречи стали меры социальной помощи и медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан.
Глава региона отметил, что забота о ветеранах остается одной из ключевых задач. В крае действует комплексная система поддержки: социальные участковые помогают решать бытовые вопросы и оказывают адресную помощь. Кроме того, предусмотрены федеральные и региональные выплаты. Особое внимание уделяется состоянию здоровья ветеранов — они проходят регулярные обследования и обеспечиваются необходимыми лекарствами.
По данным министра труда и социального развития Павла Фокина, в регионе проживает более трех тысяч ветеранов и приравненных к ним граждан. Среди них 191 человек уже отметил 100-летний юбилей, еще 160 достигнут этого возраста в текущем году.
Ко Дню Победы участники и инвалиды войны ежегодно получают федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей — в этом году ее назначат 76 жителям края. Дополнительно действует региональная поддержка: по 5 тысяч рублей получат более 2,5 тысяч человек, включая жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и тружеников тыла.
В регионе продолжается работа по улучшению жилищных условий ветеранов. В прошлом году жильем обеспечили одного жителя Пермского округа и трех вдов участников войны. Также отремонтированы квартиры и дома 40 человек в разных муниципалитетах края.
Помимо этого, ветеранам предоставляют ежемесячные выплаты, льготы на оплату ЖКУ, медицинскую помощь и услуги на дому. Социальные службы помогают с уборкой, бытовыми вопросами и благоустройством. Каждый ветеран находится под постоянным сопровождением специалистов.
Отдельное внимание на заседании уделили медицинскому обслуживанию. Как сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень, все ветераны региона находятся под диспансерным наблюдением. Они получают медицинскую помощь без очереди — как в поликлиниках, так и в стационарах. Для маломобильных граждан предусмотрено обслуживание на дому.
Также в крае налажена система обеспечения льготными лекарствами: препараты получают все нуждающиеся, а для одиноких ветеранов организована доставка на дом. Ведется постоянный контроль доступности медикаментов.
В 2025 году специализированную медицинскую помощь получили более 2,2 тысячи ветеранов. Из них 727 человек прошли лечение в краевом госпитале для ветеранов войн, а свыше 1,4 тысячи — в дневных стационарах. Кроме того, ветераны регулярно проходят вакцинацию от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.