За тушу медведя — 50 тысяч рублей: в Башкирии введут выплаты охотникам за отстрел диких животных

В Башкирии охотники смогут получать денежное вознаграждение за добычу медведей, волков и лисиц — на эти цели в бюджете заложили 20 млн рублей. Об этом рассказал министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов на заседании комитета регионального парламента.
Предлагаемые расценки: 50 тыс. рублей за медведя, 30 тыс. — за волка, 3 тыс. — за лисицу. Минэкологии уже разработало проект постановления правительства с порядком назначения выплат.
Поводом стало то, что, по данным властей, популяции всех трех видов превысили допустимые пределы. Хищники заходят в села и представляют угрозу для людей, однако охотники не спешат их добывать. По словам Фазылова, число отстрелянных медведей, волков и лисиц снизилось в полтора раза.
О росте напряженности говорит и статистика: в 2025 году Минэкологии приняло 178 решений о целенаправленном отстреле опасных животных — вдвое больше, чем в 2024 году. За первые три месяца 2026 года таких решений уже 60.
Проблема не новая. Еще в прошлом году вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов указывал на низкий процент освоения охотничьих лимитов: на медведя охотники добывали лишь 9,9% от разрешенного объема, на рысь — 12,2%, на лося — 49,4%.