Семикратным чемпионом России по Кудо стал студент ННГУ Руслан Меджидов

Руслан Меджидов, студент Нижегородского государственного университета, в седьмой раз завоевал титул чемпиона России по Кудо. Об этос сообщиил в пресс-службе ННГУ.

Во время национального первенства студент второго курса магистратуры факультета физической культуры и спорта продемонстрировал блестящую форму, одержав досрочные победы во всех своих схватках. В состязании участвовали 120 лучших бойцов страны, но Меджидов превзошел всех соперников.

Помимо чемпионского титула, Руслан был удостоен награды «Лучший спортсмен» по результатам турнира. Он вписал свое имя в историю, став единственным семикратным чемпионом России по Кудо.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область примет первенство России по муайтай 2026 года.