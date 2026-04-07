Милые мордашки из воронежского приюта для собак на Балашовской ждут новых хозяев

В муниципальном городском приюте для бездомных собак сейчас находится более 280 питомцев. В приют принимают четвероногих, пойманных в черте города.
На Балашовской, 29/1 с животными ведется работа, направленная на их дальнейшее обретение семьи. Здесь:
проводят стерилизацию и вакцинацию животных от бешенства;оказывают им ветеринарную помощь;адаптируют питомцев к новой жизни у заботливых хозяев.
Сдавать собак в приют нельзя, а вот забирать — очень даже приветствуется.
Посмотрите, сколько в паблике приюта забавных мордашек, среди них есть уже и те хвостатики, которых пристроили в любящие семьи.