Воронежскую область накроют туман и грозы

Синоптики официально повысили уровень метеорологической опасности на территории Воронежской области. Согласно обновленным данным на прогностической карте Гидрометцентра по Центральному федеральному округу, региону присвоен желтый код погодной угрозы сразу по двум неблагоприятным критериям.
Главная опасность ближайших часов — местами по области ожидается сильный туман, который существенно ограничит видимость. Он накроет область с 18:00 вторника, 7 апреля, и продержится до 09:00 среды, 8 апреля. Спустя всего девять часов после кратковременного перерыва последует второй удар: с 18:00 среды до 09:00 четверга, 9 апреля.
Но неприятные сюрпризы погоды на этом не заканчиваются. На среду, 8 апреля, метеорологи также объявили желтый уровень опасности из-за грозовой активности. Вспышки молний и раскаты грома ожидаются в светлое время суток — с 09:00 до 18:00 среды.