Пресечена работа группы налоговых мошенников в Нижегородской области

Более 200 человек из 25 субъектов страны помогали бизнесу уходить от налогов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность крупной организованной группы, участники которой подозреваются в налоговых преступлениях. Злоумышленники изготавливали и предоставляли в налоговые органы подложные счета-фактуры и декларации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В состав группы входило более 200 человек. Они действовали на территории 25 субъектов Российской Федерации, в числа которых вошла и Нижегородская область. Помимо нашего региона, схема работала в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, а также во Владимирской, Самарской, Краснодарской и других областях.

Участники схемы действовали через телеграм-каналы, ботов и интернет-сайты. Свой «гонорар» они брали в размере 2−3 процентов от суммы продажи, отраженной в документах. Среди клиентов аферистов оказались сотни компаний, которые таким образом уходили от налогов.

Против фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за организацию деятельности по предоставлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, а также за их сбыт. Сейчас оперативники устанавливают всех причастных к преступлению и выявляют новые эпизоды их работы.

