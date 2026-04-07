Более 21 тысячи квадратных метров цветников высадят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начали подготовку к высадке цветов. Цветники займут площадь более 21280 квадратных метров. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.
С наступлением тепла на улицах Нижнего Новгорода зацветут петунии, бегонии, агератумы, амаранты, тагетесы, а также колеусы и тюльпаны, которые посадили еще в прошлом году. Дополнительно в городе будет усилено озеленение — на улицах Советской и Кожевенной к кустарникам добавятся однолетники.
Подрядные организации, которые займутся оформлением цветников, уже определены. В ближайшее время они приступят к закупке посадочного материала в специализированных питомниках. Первые цветочные композиции появятся ко Дню Победы.
Напомним, что в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде также высадят около 500 деревьев.
