Суд защитил мать погибшего героя СВО от кредиторов в Волгограде

Женщине не придется выплачивать долги сына, отдавшего жизнь за Родину.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области суд встал на сторону матери военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, и отказал банку во взыскании с нее долга по кредитам сына, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Это важное решение стало примером того, как закон защищает семьи наших героев.

Кредитная организация попыталась взыскать с наследников Ивана К. задолженность в размере более 106 тысяч рублей. Мать военнослужащего, вступившая в наследство после его трагической гибели, стала ответчиком по этому иску. Однако суд выяснил, что Иван К. принимал непосредственное участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины с декабря 2024 по май 2025 года.

Изучив все материалы дела, Котовский районный суд Волгоградской области принял решение отказать банку в удовлетворении иска. Таким образом, мать погибшего героя освободили от выплаты долга.