Запуск трех миссий по изучению Луны перенесли на 2032−2036 годы

«В рамках федерального проекта “Космическая наука” можно выделить несколько ключевых направлений исследований. По каждому из направлений определены основные цели и решаемые задачи. Так, лунная программа позволит сохранить Россию в числе лидирующих космических держав, ведущих активное освоение Луны, даст новые знания и технологии в исследовании освоения Луны и, в конечном счете, позволит выделить суверенные территории России на поверхности Луны», — сказал он в ходе заседания президиума РАН, посвященного изучению и освоению космического пространства.