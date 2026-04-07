Запуск трех миссий по изучению Луны перенесли на 2032−2036 годы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Запуск космических аппаратов для изучения естественного спутника земли «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» может быть перенесен на 2032−2036 годы, говорится в презентации вице-президента Российской академии наук академика Сергея Чернышева.
«В рамках федерального проекта “Космическая наука” можно выделить несколько ключевых направлений исследований. По каждому из направлений определены основные цели и решаемые задачи. Так, лунная программа позволит сохранить Россию в числе лидирующих космических держав, ведущих активное освоение Луны, даст новые знания и технологии в исследовании освоения Луны и, в конечном счете, позволит выделить суверенные территории России на поверхности Луны», — сказал он в ходе заседания президиума РАН, посвященного изучению и освоению космического пространства.
Согласно презентации, аппарат «Луна-28» планируется запустить в 2036 году, он должен доставить на Землю лунный полярный грунт, аппарат «Луна-29» может отправиться в экспедицию в 2032 году, а «Луна-30» полетит в 2034 году.