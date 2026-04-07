В Красноярском крае за достоверную информацию о поджигателях травы заплатят 10 000 рублей

Жителям Красноярского края, которые сообщат достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров, выплатят 10 000 рублей. Ключевое условие для получения денег — подтверждение вины. Это может быть вступивший в силу приговор суда или решение о привлечении к административной ответственности. Если вы обладаете реальной информацией о поджигателях, необходимо сообщить её в правоохранительные органы. Эта инициатива — не просто способ найти виновных. Это инструмент формирования активной гражданской позиции и чувства сопричастности у каждого жителя края. Вместе мы можем сделать регион безопаснее, — отмечают в агентстве по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края.