Инвестора ищут для создания рыбоводного хозяйства в Нижегородской области

В Нижегородской области разработано новое «коробочное» инвестиционное предложение по созданию круглогодичного рыбоводного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Корпорацию развития. Проект предполагает разведение карпа, толстолобика и белого амура, а также возможность организации услуг платной рыбалки.
Инвесторам предлагают уже просчитанные параметры, что позволяет максимально быстро приступить к реализации и сократить сроки окупаемости. Для размещения ферм подобраны четыре площадки в разных муниципалитетах области. К участкам предъявляются требования по площади от 3 до 8 га и наличию водоема. Предприниматели смогут воспользоваться мерами господдержки, включая льготные займы и инвестиционное кредитование в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Как отметил гендиректор Корпорации развития Игорь Ищенко, разведение рыбы является одной из самых актуальных ниш в регионе. Подобные проекты помогают снизить зависимость от импорта и удовлетворить высокий спрос на местную продукцию. Ранее Корпорация уже представляла аналогичные готовые решения для туристического бизнеса, спорта и придорожного сервиса.
