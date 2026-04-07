Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех районах Ростова из-за порывов ограничили подачу холодной воды

Аварийный ремонт водопровода в трех районах Ростова планируют завершить вечером 7 апреля.

7 апреля в трех районах Ростова-на-Дону из-за порывов произошло отключение холодной воды. Ресурс в краны должны вернуть после 18 часов вечера, когда завершится ремонт, сообщают в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

В Ворошиловском районе порыв произошел на проспекте Ленина. В этом случае подача воды ограничена на проспекте Ленина от проспекта Михаила Нагибина до переулка Автомобильного.

В Кировском районе ремонт потребовался на улице Пушкинской. Воды нет на улице Пушкинской от проспекта Ворошиловского до проспекта Чехова.

В Октябрьском районе порыв зафиксировали на улице Таганрогской. В связи с этим холодное водоснабжение ограничено на улицах Малиновского и Таганрогской, в переулке Нефтяном, а также в СНТ «Лесополоса», СТ «Малинка», СТ «Эмпилс», СНТ «Восход-2».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.