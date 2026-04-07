II Нижегородские педагогические встречи в «Школе 800» собрали около 500 учителей и экспертов сферы образования

Около 500 учителей, методистов, директоров школ, представителей вузов и других экспертов в сфере образования приняли участие во II Нижегородских педагогических встречах на базе АНОО «Школа 800». Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.
Организаторами мероприятия выступили городской департамент образования и «Школа 800» при поддержке министерства образования Нижегородской области. Ключевой темой встреч стало взаимодействие школ и вузов. Участники обсудили, как эффективно подготовить выпускника к вызовам университетского образования.
В программу мероприятия вошли лекции ректоров ведущих нижегородских вузов и предметные дискуссии. Гости обменялись передовыми педагогическими практиками, а также обсудили актуальные вопросы современной педагогики.
«Такие встречи — доказательство того, что нижегородское педагогическое сообщество искренне увлечено своим делом. Приятно видеть, что коллеги смогли найти время, тщательно готовились к мероприятию. Мы видим огромный запрос на диалог между школой и университетом, и наша задача — сделать этот диалог постоянным, а не эпизодическим», — подчеркнул директор «Школы 800» Марк Сартан.
Подобные мероприятия — это возможность услышать прямой посыл от академического сообщества, обсудить реальные проблемы и найти общие точки соприкосновения.
«Педагогические встречи дают возможность обмена опытом, стимулируют профессиональный рост каждого участника. Они вдохновляют на новые идеи, укрепляют профессиональное сообщество и способствуют внедрению современных подходов в образование. Уверен, что такие мероприятия должны стать регулярными и охватить все образовательные учреждения области, чтобы каждый педагог мог внести свой вклад в общее дело и получить поддержку коллег», — подытожил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
