Криминалист прокомментировал убийство учительницы из Прикамья

Напавший на учительницу 17-летний ученик одной из школ Добрянки мог состоять в запрещённых экстремистских чатах, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.
По его мнению, подросток осознавал свои действия и шёл на преступление с умыслом.
«Я не сомневаюсь, что он осознавал свои действия, что шёл на это с умыслом причинить ей смерть. Видать, сидел в каких-то запрещённых чатах. Надо проверить его жизнь, я не думаю, что это спонтанно», — сказал Игнатов.
Криминалист посоветовал изучить интернет-запросы подростка. Он также отметил тенденцию к ожесточению детей и ухудшению их поведения, связывая это с отсутствием иерархии в школе и уважения к учителям.
«Дети стали жестокие, беспредельные. Не все, конечно, отдельные элементы. Должна быть субординация, как у нас было в СССР, никто даже и не думал замахнуться на учителя, ударить его», — подытожил криминалист.
О ситуации ранее высказалась Екатерина Мизулина. По её словам, произошедшее вновь ставит вопрос об эффективности системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.