Власти Дона собрались доплачивать контрактникам по 100 тысяч рублей

Проект решения появился на сайте городской администрации. Внёс его глава города Александр Скрябин.

Администрация Ростова-на‑Дону инициирует введение дополнительной муниципальной выплаты для лиц, заключающих контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции.

Право на получение выплаты предоставляется: гражданам РФ; иностранцам; лицам без гражданства.

Условия получения: заключение контракта на прохождение военной службы сроком от одного года на пунктах отбора; постановка на учёт в ростовском военкомате.

Период действия программы ограничен: выплаты предусмотрены для тех, кто подпишет контракт в период с 1 мая по 30 июня 2026 года. Кроме того, контракт должен относиться к первому (например, курсант, водитель) или третьему разряду (например, старший сапёр, старший гранатомётчик).

В Ростовской области подобная муниципальная мера поддержки вводится впервые.

На текущий момент контрактники в Ростовской области получают две единовременные выплаты: региональную (максимальная сумма — 3 млн рублей в зависимости от рода войск); федеральную (400 тысяч рублей).

Последняя индексация региональной выплаты была проведена 6 марта: её размер увеличен с 2,3 млн рублей.