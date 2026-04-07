Более 21 тысячи «квадратов» цветников высадят в Нижнем Новгороде в 2026 году

В Нижнем Новгороде готовятся высаживать цветы во всех районах города. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в соцсетях.
В этом году жителей и гостей столицы Приволжья будут радовать петунии, бегонии, агератумы, амарантумы, тагетесы, колеусы и тюльпаны. Также в городе появятся и другие растения, которые хорошо растут в условиях промышленного мегаполиса. Общая площадь цветников в Нижнем Новгороде превысит 21 тысячу «квадратов».
«Дополнительно усилим контейнерное озеленение, чтобы сделать общественные пространства разительнее — на улицах Советской и Кожевенной к кустарникам добавим однолетники», — отметил Юрий Шалабаев.
Подрядчиков, которые займутся оформлением клумб, уже определили — скоро они начнут закупать посадочный материал в специализированных питомниках. Первые цветочные композиции украсят город уже к 9 мая.
