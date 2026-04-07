«Не добившись никаких результатов, Варшава несет издержки». Вице-спикер польского Сейма высказался о перезагрузке отношений с Минском

Польские власти высказались о перезагрузке отношений с Беларусью, пишет БелТА.
По словам вице-спикера польского Сейма и лидера ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштофа Босака, перезагрузка отношений с Минском была бы в интересах Варшавы.
Так, парламентарий обратил внимание на то, что перезагрузке отношений с Беларусью по примеру США, в том числе совпадает с интересами польского государства. При этом вице-спикер заявил, что сейчас обе страны-соседки находятся в «очень враждебных отношениях», и польским властям будет тяжело поменять эту конъюнктуру.
Босак признался, что нынешнее положений вещей напрямую связано с тем, что несколько лет назад Польша слишком углубилась в политику попыток осуществить смену государственной власти в Беларуси.
— Сейчас, не добившись никаких результатов, Варшава несет издержки этих попыток, — констатировал польский политик.
Накануне МИД Беларуси высказался о желании Литвы начать политические переговоры.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту страны, с которой Беларусь недавно открыла безвиз.