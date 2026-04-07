В больницы Самары обратилось более 80 пострадавших от укусов клещей

Рассказываем, где и когда активны паразиты и как защитить себя.

Источник: Аргументы и факты

По данным регионального Центра гигиены и эпидемиологии, с начала сезона 2026 года в Самарской области зафиксировано 82 случая укусов клещей. Дети составили треть пострадавших: среди покусанных 28 несовершеннолетних.

Специалисты лабораторно исследовали 36 клещей, снятых с людей. Возбудители опасных заболеваний не обнаружены. Случаев заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями пока не зарегистрировано.

Раннее пробуждение клещей объясняется аномально тёплой и снежной зимой. Ожидается, что первый пик активности придётся на конец апреля — начало мая. Второй традиционный подъём произойдёт в конце лета — начале осени.

Чтобы минимизировать риск укуса, специалисты рекомендуют соблюдать правила:

  • Правильная одежда: светлая, однотонная (на ней легче заметить клеща), с длинными рукавами. Брюки обязательно заправляйте в носки или сапоги.
  • Обработка средств: используйте специальные акарицидные (убивающие клещей) и репеллентные (отпугивающие) средства для обработки одежды.
  • Регулярный осмотр: каждые 15−20 минут пребывания в лесу или парке проводите само- и взаимоосмотры. Особое внимание уделяйте волосистой части головы, кожным складкам, подмышкам и паховой области.
  • Вакцинация: самый надёжный способ защиты от клещевого энцефалита — прививка. Сейчас самое время пройти полный курс вакцинации, чтобы быть защищённым к пику активности клещей.

Статистика показывает, что клещи активны не только в лесопарковых зонах. По данным на 3 апреля 2026 года, укусы зарегистрированы уже в 8 городских округах и 12 муниципальных районах области.