Купальный сезон-2026 официально откроют в Самарской области 15 июня

В 2026 году в Самарской области открыть купальный сезон планируется 15 июня. Всего будут работать от 48 до 50 пляжей, как и в прошлом году. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве 7 апреля.
В Самаре к открытию подготовят девять пляжей, их общая протяженность составит около 4 км. В зонах купания установят 14 постов с 44 спасателями. В апреле пляжи и дно рек очистят от мусора, а в мае на них завезут песок. Всего планируется завести 29,5 тысяч тонн песка, это на 10 тысяч тонн больше, чем в 2025-м.
Установка 1413 единиц пляжного оборудования должна завершиться к 15 июня. Отдыхающих будут ждать раздевалки, туалеты, настилы, души, скамейки и зонтики. На бесплатных спортивных площадках запланированы крупные мероприятия с участием более 50 тысяч человек.
В Тольятти откроют пять официальных пляжей: Волжский замок, Итальянский пляж, набережная Автозаводского района, Новая Луна и пляж на территории детского лагеря «Грани». Планируется установка ограждений, инвентарная уборка, размещение прокатов спортивного инвентаря и точек питания.