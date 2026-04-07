Купальный сезон-2026 официально откроют в Самарской области 15 июня

В Самаре к открытию подготовят девять пляжей, их общая протяженность составит около 4 км. В зонах купания установят 14 постов с 44 спасателями. В апреле пляжи и дно рек очистят от мусора, а в мае на них завезут песок. Всего планируется завести 29,5 тысяч тонн песка, это на 10 тысяч тонн больше, чем в 2025-м.