Успех ансамбля «Донбасс» в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большой гастрольный тур ансамбля «Донбасс» по городам Центральной России и Приволжья с программой «Многонациональный Донбасс» подошёл к концу.
Выступления коллектива состоялись в двенадцати городах шести областей — Воронежской, Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Брянской. Финальной концертной площадкой тура стала сцена Брянской областной филармонии, где «донбассовцев» приняли как желанных артистов и старых знакомых. Своим творчеством коллектив радовал брянских зрителей неоднократно — в предыдущий раз ансамбль был здесь летом 2022 года, в качестве главного гостя участвуя в Международном фестивале славянских народов «Славянское единство».
Об этом сообщил ТГ-канал Минкультуры ДНР.
