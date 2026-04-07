Жители Башкирии чаще всего страдают от онлайн-покупок и грязного воздуха.

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал статистику обращений жителей за первый квартал 2026 года. Как выяснил «Башинформ», основная доля жалоб касается вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения (36,2%) и нарушения прав потребителей (50,3%). Всего в надзорное ведомство за три месяца поступило более 4,1 тысячи обращений.
В первой категории в топ-5 тем оказались: условия проживания в домах и квартирах (341 обращение), качество воздуха в городах и селах (244), качество и состав продуктов (159), организация питания населения (154) и жалобы на шум (113).
Почти половина обращений о нарушениях прав потребителей (460 из 929) касалась покупок через интернет и мобильные приложения. Люди массово жалуются на недобросовестность онлайн-продавцов, невозврат денег и бракованный товар, полученный по почте. На втором месте по числу претензий к качеству услуг оказался финансовый сектор (413 обращений), жилищно-коммунальные услуги (182), услуги связи (104) и транспорта (64).