Жители Башкирии чаще всего страдают от онлайн-покупок и грязного воздуха.

Почти половина обращений о нарушениях прав потребителей (460 из 929) касалась покупок через интернет и мобильные приложения. Люди массово жалуются на недобросовестность онлайн-продавцов, невозврат денег и бракованный товар, полученный по почте. На втором месте по числу претензий к качеству услуг оказался финансовый сектор (413 обращений), жилищно-коммунальные услуги (182), услуги связи (104) и транспорта (64).