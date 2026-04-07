В Нижнем Новгороде высадят цветы к Дню Победы на площади более 21 тыс.кв. метров

В Нижнем Новгороде началась подготовка к высадке цветов. Площадь цветников составит более 21280 кв. метров. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своих соцсетях.
«Город зацветет яркими красками петуний, бегоний, агератумов, амарантумов, тагетесов, колеусов, а также тюльпанов, которые посадили в прошлом году, и других растений, хорошо приживающихся в условиях промышленного мегаполиса», — написал мэр.
Кроме того, для большей выразительности городского пространства, по словам Шалабаева, будет усилено и контейнерное озеленение. Так, на улицах Советской и Кожевенной к уже имеющимся кустарникам будут добавлены однолетние растения.
Подрядные организации, которые займутся оформлением цветников, уже определены и в ближайшее время начнут закупать посадочный материал в специализированных питомниках.
«Первые цветочные композиции появятся к нашему великому празднику — Дню Победы», — сообщил Юрий Шалабаев.