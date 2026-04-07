По России с любовью: самые космические локации

Спланировать визит в планетарий, музей, Звездный городок или даже на космодром — в России это возможно! Во время Недели космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля, рассказываем, как это сделать. Вы узнаете интересные факты о пребывании в невесомости, почувствуете себя членом экипажа, потрогаете лунный грунт или увидите старт космического корабля. Можете отправиться в одно место или скомбинировать несколько локаций, создав свой маршрут.
Музей-заповедник Ю. А. Гагарина, Гагарин.
Это большой комплекс, в который входит несколько зданий: Музей первого полета, Дом космонавтов, Культурно-выставочный центр, Парк покорителей космоса и несколько домов-музеев, где в разные годы жил или бывал Юрий. Например, дом-музей родителей Гагарина — последнее место, которое космонавт посетил перед гибелью. На осмотр музея-заповедника можно смело выделить весь день, чтобы погрузиться в историю отечественной космонавтики и узнать Юрия Гагарина с непарадной, человеческой стороны.
Среди множества экспонатов есть настоящие жемчужины — спускаемый аппарат, тренировочный костюм Гагарина и, конечно, документы — рассекреченное личное дело космонавта, рукописи, школьные тетради, фотографии, письма и материалы о подготовке к первому полету в космос. Можно увидеть даже принадлежавший Юрию Гагарину автомобиль ГАЗ-21 «Волга».
Адрес: локаций несколько. Выбрать, куда хотите поехать, можно на сайте.
Музей космической славы им. К. Э. Циолковского школы № 55, Омск.
Уникальное место, которое обязательно посещают космонавты, когда бывают в Омске. Музей появился благодаря Владимиру и Лидии Кичигиным, педагогам школы. Во время поездки в Калугу Лидия познакомилась с внуком Циолковского Алексеем Костиным, и общение с ним вдохновило ее на создание музея. Экспозицию открыли 12 апреля 1973 года, в День космонавтики. Сам Юрий Гагарин бывал в Омске проездом — сохранились архивные кадры этого события. Но с городом у первого космонавта много общего — на его ракете были установлены измерительные приборы, изготовленные на омском предприятии «Электроточприбор».
В школьном музее есть по-настоящему редкие экспонаты — черные ящики, личные вещи космонавтов. Отдельные стенды посвящены пионерам советской космонавтики — Юрию Гагарину, Сергею Королеву, Валентине Терешковой. А еще в этом музее все можно трогать руками!
Адрес: Омск, ул. Мельничная, д. 4.
Музей работает по предварительной записи.
Музейно-выставочный центр «Самара космическая», Самара.
Один из символов города и его главный космический объект — ракета-носитель «Союз». Именно в Самаре, на РКЦ «Прогресс», разрабатывают и производят ракеты Р-7 — к ним относится и «Союз». Здесь же создали ракету «Восток» в которой Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет.
Ракета-носитель установлена у здания музейно-выставочного центра, сейчас он временно закрыт. Посмотреть экспозицию можно по временному адресу музея в торговом комплексе «Гуд’ОК» на втором этаже.
Посетители узнают многое о том, как космонавты проводят время на орбите — какие научные эксперименты проводят, как отдыхают, тренируются, спят, какие блюда входят в их меню.
Адрес: Самара, Красноармейская улица, д. 131.
Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова, село Полковниково.
Герман Титов — самый молодой космонавт в истории. Он совершил свой первый полет 6−7 августа 1961 года в возрасте 25 лет. Титов был дублером Гагарина, вторым человеком, полетевшим в космос и первым, кто провел там больше суток — 25 часов 18 минут.
Музейный комплекс создан на родине космонавта — в селе Полковниково, где он родился и вырос. Он включает школу-семилетку, в которой с 1945 по 1950 год учился Герман, новое здание музея, дом семьи Титовых, где прошли детские и юношеские годы будущего космонавта, а также «Детский музей космонавтики».
В экспозиции — личные вещи космонавта, его редкие фото и кинохроника, макеты космической техники, скафандр «Сокол-К» и даже кусочки лунного грунта. Рядом с музеем установлены учебно-тренировочный самолет Л-29 и спускаемый аппарат космического корабля «Союз — ТМА −21».
С 6−12 апреля музей — главная площадка Всероссийской Недели космоса-2026 на Алтае. В программе: X космический фестиваль «Я. Алтай. Вселенная», посвященный памяти Германа Титова, запуски моделей ракет, научное шоу, космический диктант, а также научные лекции, викторины и мастер-классы.
Адрес: Алтайский край, Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная, 3а.
Музей космической и ракетной техники им. В. П. Глушко, Санкт-Петербург.
Экспозиция находится в Иоанновском равелине Петропавловской крепости, что само по себе уже необычно. Но вполне объяснимо: в 1932—1933 годах здесь базировалась Газодинамическая лаборатория, где впервые в СССР начали разрабатывать и испытывать ракетные двигатели.
Руководил отделом ГДЛ в Петропавловской крепости Валентин Петрович Глушко. В музее воссоздали интерьер его кабинета и других ученых и конструкторов, которые здесь трудились, а также их разработки. Это ракеты на бездымном порохе — их использовали в знаменитой «катюше», а также жидкостные ракетные двигатели и маршевые двигатели космических ракет.
Перед входом в равелин установлены спускаемый аппарат топографического спутника «Комета», побывавший в космосе в 1991 году, и спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-02». Он пополнил экспозицию после полета длительностью 173,14 суток на Международную космическую станцию с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года.
Адрес: территория Петропавловской крепости, Заячий остров.
Музей центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, Звездный городок.
Это одно из самых космических мест на планете — Звездный городок создали как базу для подготовки космонавтов, и в этом качестве он существует до сих пор. Поэтому попасть в музей не просто — надо бронировать визит за 21 день, а желающие опробовать космические тренажеры должны заранее получить медицинскую справку. Например, «Выход-2» дает возможность понять, что такое выход в открытый космос, как ощущаются невесомость и лунная гравитация. Тренировки проходят в тяжелых скафандрах «Орлан».
В музее несколько залов и богатая экспозиция — космические аппараты, действующие тренажеры, скафандры, космическая еда. Здесь также одно из самых полных хранилищ полетной документации.
В Зале орбитальной станции «Мир» можно изучить полноразмерный макет станции, которая находилась на орбите с 1986 по 2001 год, буквально заглянуть внутрь и узнать, как устроена повседневная жизнь космонавтов на орбите.
Космический планетарий создали для космонавтов — здесь проходят занятия по изучению звездного неба и отработке астронавигации и астроориентации космических аппаратов. «Перчаточный бокс» — один из тренажеров, где космонавты отрабатывают работу в перчатках космического скафандра в открытом космосе. Насколько это сложно, можно ощутить во время экскурсии. А тренажер «Союз-ТМА» дает возможность разобраться в управлении транспортного космического корабля и даже попробовать состыковаться с МКС в ручном и автоматическом режиме.
В музее также воссоздан кабинет Юрия Гагарина, где представлены его личные вещи. У космонавтов есть традиция посещать этот кабинет накануне очередного космического старта.
Адрес: Московская область, поселок Звездный городок, 6.
Посещение музея возможно только по предварительной записи.
Культурно-просветительский центр им В. В. Терешковой, Ярославль.
Это и планетарий, и музей с разнообразной познавательной программой для детей и взрослых. Заслуживает внимания и архитектура футуристического комплекса, который построили к 1000-летию Ярославля. Открыли Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой 7 апреля 2011 года при личном участии Валентины Владимировны, уроженки Ярославля, которой здесь очень гордятся.
Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, командир корабля, совершившая одиночный полет. В музее можно узнать, в какой семье она выросла, где работала и училась до того, как вошла в отряд космонавтов, о множестве наград и титулов, как отечественных, так и международных.
Валентине Терешковой посвящена часть экспозиции и в зале «История космонавтики». Здесь можно получить представление об истории освоения космоса от первых искусственных спутников Земли и полета Ю. А. Гагарина до современных достижений. В зале представлены макеты ракетной техники — от первых советских до современной ММК «Энергия-Буран». Отдельный раздел рассказывает о достижениях в исследованиях Луны, Венеры и Марса. В экспозиции есть уникальные фото других планет, сделанные роботами, и экспонаты, подаренные космонавтами.
Полнокупольные программы в Звездном зале планетария посвящены становлению современных представлений о мире, динозаврам, черным дырам, путешествиям по галактике и Солнечной системе и другим увлекательным темам.
А на аттракционе «Шаттл» можно почувствовать себя членом экипажа боевого космического корабля, отправится на экскурсию или совершить космическую миссию.
Адрес: Ярославль, ул. Чайковского, д. З.
Музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, Калуга.
Под этим названием объединены несколько музейных пространств, каждое из которых достойно внимания, ведь речь идет о зарождении космонавтики, первых гипотезах внеземных полетов, которые в то время воспринимались как фантазии.
Это дом-музей К. Э. Циолковского, музей-квартира Циолковского в Боровске, дом-музей А. Л. Чижевского, выдающегося ученого и старшего наставника Циолковского, а также научно-мемориальный музей отца русской авиации Н. Е. Жуковского и планетарий, где показывают полнокупольные фильмы и есть космические аттракционы.
Программу пребывания в Калуге лучше планировать заранее. С 10 по 14 апреля здесь пройдет Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В этом году покажут 17 работ из 12 стран — 7 фильмов и 10 коротких творческих проектов для планетария. Каждый сеанс будет сопровождаться лекциями ученых-астрофизиков.
Адрес: Калуга, ул. Ак. Королева, 2.
Московский музей космонавтики.
Здесь можно узнать все самое главное об истории космонавтики. Это одно из самых полных и при этом доступно организованных музейных пространств на тему космоса — детям будет не скучно, взрослые тоже найдут для себя много интересного. В экспозиции — полноразмерный макет фрагмента станции «Мир», луноход, образцы ракетно-космической техники, рабочие и личные вещи космонавтов, уникальные архивные документы. А всего в коллекции более 96 000 экспонатов. Это 8 выставочных залов, от «Утра космической эры» — о первых шагах в освоении космоса до «Международного космического парка», где выставлены модели ракет и транспортных систем «Союз», «Протон» и «Буран». Есть даже раздел, посвященный творчеству на космические темы — «История и культура космической эпохи».
Адрес: проспект Мира, дом 111.
Космодром Восточный, Амурская область.
Экскурсию на действующий космодром следует планировать заранее, но путешествие того стоит. Помимо обычных приготовлений к поездке, необходимо заранее заказать тур в одном из специализированных агентств Амурской области. Пропуск на космодром оформляют в течение 21 дня, а заявку надо подать за 30 дней. Экскурсию можно купить и на группу, и на одного человека — в этом случае туриста присоединят к сборной экскурсии.
Самое главное, что можно увидеть на «Восточном» — запуск ракеты в космос. В этом году запланированы старты ракет «Союз-2.1б», ракет-носителей «Ангара», аппарата «Аист-2Т» и научные миссии «Ионозонд». Точные даты известны организаторам экскурсий. Для наблюдения за стартами оборудованы смотровые площадки.
В программу экскурсии входит и осмотр космодрома. Туристам показывают технический комплекс, где ракеты обслуживают и заправляют топливом, стартовый комплекс «Ангара», стартовый комплекс «Союза» с 7-ярусной башней обслуживания высотой 52 метра, а также монтажно-испытательный корпус космических аппаратов и разгонных блоков. А также музей космонавтики, где выставлены скафандры, использовавшиеся во время полетов, и другие артефакты.
Информация об экскурсиях.
