По России с любовью: самые космические локации

Уникальное место, которое обязательно посещают космонавты, когда бывают в Омске. Музей появился благодаря Владимиру и Лидии Кичигиным, педагогам школы. Во время поездки в Калугу Лидия познакомилась с внуком Циолковского Алексеем Костиным, и общение с ним вдохновило ее на создание музея. Экспозицию открыли 12 апреля 1973 года, в День космонавтики. Сам Юрий Гагарин бывал в Омске проездом — сохранились архивные кадры этого события. Но с городом у первого космонавта много общего — на его ракете были установлены измерительные приборы, изготовленные на омском предприятии «Электроточприбор».