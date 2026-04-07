«Одноклассники» запустили раздел с активностями для старшего поколения

Сервис помогает находить события в регионе, где проживает пользователь.

Источник: РИА "Новости"

Социальная сеть «Одноклассники» представила новый раздел «Афиша». Он предназначен для пользователей старшего возраста и предлагает подборку бесплатных мероприятий в их регионе.

Сервис агрегирует локальные события, связанные с программами активного долголетия. В их числе — занятия спортом, лекции о здоровье, творческие мастер-классы, обучающие курсы и экскурсии. Чтобы принять участие, достаточно найти интересующую активность в разделе, изучить описание и оставить заявку. Запись происходит прямо в соцсети или через сайт партнера-организатора.

На первом этапе функционал доступен жителям 16 регионов страны, от Калининградской области до Хабаровского края. В планах — масштабирование проекта на другие территории и добавление новых возможностей в сам раздел.

Мы решили собрать региональные афиши в привычном формате внутри платформы, чтобы пользователям было проще узнавать о событиях рядом с домом.

Александр Москвичев
директор по продукту «Одноклассников»