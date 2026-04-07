Иван Носков объяснил, почему летом 2026 года придётся перекопать всю Самару

В тёплом сезоне 2026 года жителей и гостей Самары ждут серьёзные логистические неудобства. Многие улицы будут перекрыты из-за земляных работ, причём в самых разных районах. Как пояснил глава города Иван Носков в эксклюзивном интервью samara.aif.ru, масштабная модернизация инженерных коммуникаций назрела давно и откладывать её больше нельзя.
«Если мы будем называть конкретные адреса, это займёт много времени. Список локаций большой. Здесь уместнее озвучить говорящую цифру. В 2025 году в городе вскрывать грунт пришлось 6 000 раз. Из них на плановые работы пришлось всего 200 объектов, остальное — это аварии», — пояснил глава города.
В 2026 году поставщики коммунальных услуг будут вести в городе крупные работы по своим инвестиционным программам. Многие участки с оживлённым трафиком придётся перерыть и перекрыть.
«Эти работы жизненно необходимы Самаре, надо уходить от аварийных ремонтов к комплексной замене всех коммуникаций. Важно обеспечить бесперебойное тепло- и водоснабжение в городе на десятки лет вперед», — подчеркнул градоначальник в интервью samara.aif.ru.
Список адресов составлен и пополняется. Чтобы минимизировать случаи вскрытия новой отремонтированной улицы из-за аварии на трубе, ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры будет синхронизирован.
«Сегодня мы с ресурсоснабжающими организациями прорабатываем все варианты взаимодействия, чтобы сначала разбираться с подземными коммуникациями и только после этого приступать к дорожным работам. Мы уже договорились, что если происходит вскрытие, то заменяется не метр трубы, а участок от колодца до колодца», — сообщал Иван Носков.
Работы затронут все без исключения районы Самары. Они будут вестись по квартальному принципу, пояснил мэр. Так было в 2025 году на улице Тухачевского, где целый квартал был полностью «вскрыт» двор за двором.