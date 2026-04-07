В центре Воронежа отмывают тротуары после зимы

В городе продолжается генеральная уборка. К тщательной мойке пешеходных зон приступила управа Ленинского района. Особенное внимание уделяется тротуарам, где за зиму скопились остатки противогололедных материалов.
Для решения поставленных задач применяется малогабаритная уборочная техника, относящаяся к типу «Чистик». Данные машины отличаются небольшими размерами, высокой маневренностью и эффективностью. Они идеально справляются с работой в условиях города.
Уборка проводится не только в целях эстетики, но и экологической безопасности.