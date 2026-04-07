15 случаев бешенства зарегистрировали в Нижегородской области с начала года

Пятнадцать случаев бешенства зарегистрировано на территории Нижегородской области в текущем году, сообщили ИА «Время Н» в региональном комитете ветеринарии.
Случаи фиксировались как среди диких животных, так и домашних. В прошлом году за аналогичный период было восемь случаев. При этом отмечается почти двукратное уменьшение случаев бешенства по сравнению с 2022—2023 годами.
«В основном цифры находятся в рамках средних годовых показателей. Эпизоотическая ситуация по бешенству поддерживается за счет лисиц, на долю которых приходится более 40% от общего числа заболевших животных, а также в 90% случаях бешенства среди домашних животных отмечен их контакт с дикой природой. В первую очередь это связано с тем, что лиса является природным резервуаром бешенства, а, во-вторых, наличием кормовой базы для лис вокруг населенных пунктов», — рассказали специалисты.
Сейчас в регионе проводится массовая профилактическая работа, а вакцинация домашних животных увеличена до 200 тысяч голов. В муниципальных районах и городских округах в 2025 году было вакцинировано 2,9 тысяч голов животных без владельца.
Напомним, что карантин по бешенству отменен в нескольких населенных пунктах Нижегородской области.