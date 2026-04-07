Пенсионеры из Березников лишились более 10 млн рублей из-за мошенников

В Березниках двое пожилых местных жителей стали жертвами телефонных аферистов и потеряли крупные суммы денег. В полицию обратились мужчины 72 и 79 лет, сообщив о мошенничестве.
Как выяснили правоохранители, 72-летнему пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Под его влиянием мужчина снял со счета 4,2 млн рублей, упаковал деньги и передал их незнакомцу.
Позже злоумышленники убедили его, что он помогает «спасать» средства других пожилых людей. С этой целью его отправили в Соликамск к одной из жительниц, однако она заподозрила обман и не открыла дверь.
Затем мужчину направили по другому адресу — уже в Березниках. Там он встретился с 79-летним пенсионером, который в два этапа передал ему 6,3 млн рублей. Все полученные средства 72-летний мужчина отдал неизвестным. До последнего он был уверен, что действует в интересах правоохранительных органов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.