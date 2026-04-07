Глеб Никитин вошел в пятерку самых популярных губернаторов ПФО

Глава Нижегородской области занял четвертое место.

Источник: Нижегородская правда

Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в пятерку самых популярных губернаторов ПФО в марте 2026 года. Он занял четвертое место, улучшив позиции на четыре строчки. Соответствующим рейтингом поделилась «Медиалогия».

В прошлом месяце нижегородского губернатора упоминали 11,3 тысячи раз. Его МедиаИндекс составил 48 724,1.

В пятерку также вошли глава Башкортостана Радий Хабиров, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В общероссийском рейтинге Глеб Никитин занял 21 место, поднявшись на 23 строчки.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил кладбище «Ново гробље» и мемориальный парк, посвящённый освобождению Белграда от фашистов в 1944 году.

