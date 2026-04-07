Тела зарезанной женщины и её повесившегося супруга нашли под Воронежем

Тела мужчины и женщины обнаружили в Семилуках Воронежской области в воскресенье, 5 апреля. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.
По их словам, погибший являлся владельцем мясного магазина. В ходе ссоры он зарезал супругу, а затем свёл счёты с жизнью. Его нашли повешенным.
В пресс-службе регионального СУ СКР корреспонденту vrn.aif.ru заявили, что по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Также следователи СК начали процессуальную проверку после смерти мужчины.