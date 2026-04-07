Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области к концу недели ударят заморозки до −5 градусов

К выходным осадков станет меньше, а ветер потеряет силу.

Источник: Клопс.ru

Во второй половине недели в регионе по ночам ожидаются заморозки, тогда как днём воздух будет постепенно прогреваться. Таким прогнозом поделились в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» во вторник, 7 апреля.

В четверг и пятницу в регионе будет господствовать антициклон, который протянется над севером Европы. Из-за прихода арктического воздуха ночью в четверг похолодает до −3…-5, в пятницу — до −6…-7. Заморозки до −1…-4 ожидаются и в выходные.

С четверга ветер должен ослабеть до слабого или умеренного. Днём к выходным воздух прогреется до +9…+13 в Калининграде и по области, а на побережье — до +6…+9. Сильных осадков синоптики не ждут, чаще будут прояснения. В субботу и воскресенье не исключаются локальные дожди.

«А вот на следующей неделе по мере прогрева воздушной массы в антициклоне есть перспективы установления тепла до +15 днём и выше. Повышается вероятность тепла где-то к середине месяца», — говорится в прогнозе.

В понедельник в Калининградской области гостил циклон «Рапунцель», который повалил 39 деревьев и повредил 3 машины. В регионе продолжают разбираться с последствиями непогоды.