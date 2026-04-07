В Калининградской области к концу недели ударят заморозки до −5 градусов

Во второй половине недели в регионе по ночам ожидаются заморозки, тогда как днём воздух будет постепенно прогреваться. Таким прогнозом поделились в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» во вторник, 7 апреля.
В четверг и пятницу в регионе будет господствовать антициклон, который протянется над севером Европы. Из-за прихода арктического воздуха ночью в четверг похолодает до −3…-5, в пятницу — до −6…-7. Заморозки до −1…-4 ожидаются и в выходные.
С четверга ветер должен ослабеть до слабого или умеренного. Днём к выходным воздух прогреется до +9…+13 в Калининграде и по области, а на побережье — до +6…+9. Сильных осадков синоптики не ждут, чаще будут прояснения. В субботу и воскресенье не исключаются локальные дожди.
«А вот на следующей неделе по мере прогрева воздушной массы в антициклоне есть перспективы установления тепла до +15 днём и выше. Повышается вероятность тепла где-то к середине месяца», — говорится в прогнозе.
В понедельник в Калининградской области гостил циклон «Рапунцель», который повалил 39 деревьев и повредил 3 машины. В регионе продолжают разбираться с последствиями непогоды.