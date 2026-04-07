Опрос показал, сколько россиян покупают готовую еду

Готовую еду покупает каждый второй россиянин (51%), больше всего такая практика распространена у представителей поколения младших миллениалов (84%) и поколения цифры (79%). Чаще заказывают готовую еду или покупают ее офлайн жители Москвы и Санкт-Петербурга (70%). Готовая еда для российских потребителей — это возможность сэкономить время и силы (49%), способ порадовать себя или членов семьи (31%), утолить голод «здесь и сейчас» (22%).