Опрос показал, сколько россиян покупают готовую еду

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пять из десяти (51%) россиян с разной периодичностью заказывают готовую еду или покупают ее офлайн, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Готовую еду покупает каждый второй россиянин (51%), больше всего такая практика распространена у представителей поколения младших миллениалов (84%) и поколения цифры (79%). Чаще заказывают готовую еду или покупают ее офлайн жители Москвы и Санкт-Петербурга (70%). Готовая еда для российских потребителей — это возможность сэкономить время и силы (49%), способ порадовать себя или членов семьи (31%), утолить голод «здесь и сейчас» (22%).
Согласно результатам опроса, большинство опрошенных считают, что домашняя еда качественнее (80%) и вкуснее (77%) любой покупной. Девять из десяти (89%) респондентов уверены, что умение готовить для себя и семьи — базовый и обязательный навык взрослого человека.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 марта 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.