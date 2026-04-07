Несколько российских лунных миссий перенесли на более поздний срок

Запуск нескольких лунных миссий России перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев на тематическом заседании президиума РАН, передал корреспондент РБК.
Запуск миссий «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли на 2032−2036 годы, следует из презентации Чернышева. Пуск «Луны-26» запланирован на 2028-й. Аппараты «Луна-27/1 и 27/2» запустят в 2029 и 2030 годах.
Чернышев заявил, что лунная программа позволит России сохранить положение среди лидирующих космических держав, которые ведут активное освоение Луны. Программа даст новые знания и технологии в исследованиях освоения естественного спутника Земли.
Российская лунная программа разделена на два этапа. Первый включает освоение технологий, необходимых для посадки и исследования на поверхности Луны. На втором этапе планируется создать «элементы лунных баз» и использовать «технологии отрыва» от мест посадок.
Объем финансирования национального проекта «Космос» до 2036 года составит 4,4 трлн руб.
В ноябре 2025 года генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам и генконструктор РКК «Энергия», а также академик РАН Владимир Соловьев заявил, что российские космонавты могут впервые высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год. На втором этапе дорожной карты освоения Луны, который запланирован на 2041−2050 годы, там намерены начать добывать воду и кислород.
В 2023 году Россия запустила станцию «Луна-25», которая стала для страны первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа, потом связь с ней прервалась, аппарат потерпел крушение. После этого запуск аппарата «Луна-26», который был запланирован на 2027-й, решили форсировать. Однако в августе 2025-го в РАН заявили о его переносе на 2028 год.
