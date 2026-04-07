Несколько российских лунных миссий перенесли на более поздний срок

В 2023 году Россия запустила станцию «Луна-25», которая стала для страны первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа, потом связь с ней прервалась, аппарат потерпел крушение. После этого запуск аппарата «Луна-26», который был запланирован на 2027-й, решили форсировать. Однако в августе 2025-го в РАН заявили о его переносе на 2028 год.