Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько российских лунных миссий перенесли на более поздний срок

Речь идет о запуске аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30». Пуск «Луны-26» состоится в 2028 году, а «Луны-27/1 и 27/2» — в 2029 и 2030 годах. Это следует из презентации вице-президента РАН Чернышева.

Источник: РБК

Запуск нескольких лунных миссий России перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев на тематическом заседании президиума РАН, передал корреспондент РБК.

Запуск миссий «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли на 2032−2036 годы, следует из презентации Чернышева. Пуск «Луны-26» запланирован на 2028-й. Аппараты «Луна-27/1 и 27/2» запустят в 2029 и 2030 годах.

Чернышев заявил, что лунная программа позволит России сохранить положение среди лидирующих космических держав, которые ведут активное освоение Луны. Программа даст новые знания и технологии в исследованиях освоения естественного спутника Земли.

Российская лунная программа разделена на два этапа. Первый включает освоение технологий, необходимых для посадки и исследования на поверхности Луны. На втором этапе планируется создать «элементы лунных баз» и использовать «технологии отрыва» от мест посадок.

Объем финансирования национального проекта «Космос» до 2036 года составит 4,4 трлн руб.

В ноябре 2025 года генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам и генконструктор РКК «Энергия», а также академик РАН Владимир Соловьев заявил, что российские космонавты могут впервые высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год. На втором этапе дорожной карты освоения Луны, который запланирован на 2041−2050 годы, там намерены начать добывать воду и кислород.

В 2023 году Россия запустила станцию «Луна-25», которая стала для страны первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа, потом связь с ней прервалась, аппарат потерпел крушение. После этого запуск аппарата «Луна-26», который был запланирован на 2027-й, решили форсировать. Однако в августе 2025-го в РАН заявили о его переносе на 2028 год.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.