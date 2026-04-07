В минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавшего на Кваркуше туриста

Источник: Башинформ

Уфимец Сергей Яковлев, пострадавший в середине марта этого года в Пермском крае, продолжает лечение в РКБ имени Куватова. Его состояние удовлетворительное, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава Башкирии.

Ранее появилась информация, что Сергей Яковлев может потерять конечность из-за обморожения. К счастью, это не так.

«Ампутации не было, продолжает лечение в РКБ имени Куватова. Состояние удовлетворительное», — сообщили агентству в минздраве республики.

Напомним, 67-летний Сергей Яковлев, а также его друзья — Александр Моцный, Дмитрий Чернов, Алик Камалов, Юсеф Абу-Обайдех 20 февраля отправились на снегоходах в северную часть Прикамья на популярный среди туристов плато Кваркуш.

Мужчины хотели переночевать и вернуться в деревню Золотанка Красновишерского округа, расположенного на севере Пермского края, 23 — 24 февраля. Однако они в назначенном месте не появились, связь с ними пропала. Поиски снегоходчиков начались 27 февраля.

Пропавших нашли 1 марта на горе Гроб. Сначала троих, потом ещё двоих. Четверо туристов умерли от переохлаждения. Выжил только Сергей Яковлев. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.