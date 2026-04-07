История, традиции и суть Чистого четверга, что можно и что нельзя делать в этот день

В те времена люди ходили в сандалиях по пыльным дорогам, и перед трапезой было принято мыть ноги. Обычно эту грязную работу выполняли слуги или рабы. Но в тот вечер слуг не было. И тогда Иисус Христос, к изумлению апостолов, встал из-за стола, снял верхнюю одежду, взял полотенце и таз с водой и начал сам омывать ноги своим ученикам.