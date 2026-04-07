История, традиции и суть Чистого четверга, что можно и что нельзя делать в этот день

Чистый, или Великий, четверг — день, когда православные вспоминают Тайную вечерю, важнейшее евангельское событие, на котором было установлено Таинство причастия. Согласно народной традиции, этот день связан с очищением. Его посвящают уборке дома и приготовлениям к Пасхе. Что принято делать в Чистый четверг и как совмещаются в одном празднике церковные и народные традиции — в материале «Газеты.Ru».
Какого числа Чистый четверг в 2026 году.
Дата Чистого четверга каждый год меняется и зависит от празднования Пасхи. В этом году Пасха выпадает на 12 апреля, а Чистый четверг наступит за три дня до Светлого Воскресения Христова.
Чистый четверг: история праздника.
Чистый четверг — народное название одного из важнейших дней Страстной недели — Великого четверга. В этот день Сын Божий совершил последнюю трапезу со своими учениками — Тайную вечерю, установил главное таинство Церкви (Евхаристию), показал пример величайшего смирения и узнал о предательстве Иуды, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
События Великого четверга начались, когда Христос отправил двух учеников — Петра и Иоанна — в Иерусалим, чтобы приготовить все для празднования ветхозаветной Пасхи (Песах). Это был главный иудейский праздник в память об исходе евреев из египетского рабства. Ученики нашли приготовленную горницу (так называемую Сионскую горницу), где и собрались в тот вечер все двенадцать апостолов вместе с Учителем.
В начале вечери произошло событие, которое навсегда осталось в памяти учеников.
В те времена люди ходили в сандалиях по пыльным дорогам, и перед трапезой было принято мыть ноги. Обычно эту грязную работу выполняли слуги или рабы. Но в тот вечер слуг не было. И тогда Иисус Христос, к изумлению апостолов, встал из-за стола, снял верхнюю одежду, взял полотенце и таз с водой и начал сам омывать ноги своим ученикам.
Во время этой вечери Христос установил главное таинство Церкви — Евхаристию (Причастие). Он преломил хлеб и, подав его ученикам, сказал: «Приими́те, яди́те: сие́ есть Те́ло Мое́». Затем, подав чашу с вином, произнес: «Сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, за мно́гия излива́емая во оставле́ние грехо́в».
Почему Великий четверг называется Чистым.
У этого названия есть две версии — церковная и народная, которые не противоречат, а дополняют друг друга.
Церковное объяснение: название связано с тем, что в Великий четверг верующие стремятся очистить свою душу через исповедь и причастие, чтобы достойно встретить Пасху. Как говорит священник Николай Конюхов, Чистым четверг называют потому, что люди уже должны с чистой совестью приступить к таинству причастия.
Народное объяснение связано с евангельским событием — омовением Христом ног ученикам, рассказала «Газете.Ru» фольклорист руководитель Центра традиционной культуры «Дом» Татьяна Смирнова.
Церковные традиции в Великий четверг.
* Литургия святителя Василия Великого. Утром служится литургия, которая соединяется с вечерней, поскольку связана с событиями вечера четверга. Верующим читают отрывки из Евангелия о Тайной вечере, предательстве Иуды и о молитве Христа в Гефсиманском саду, освящаются запасные дары для причащения больных и умирающих в течение года.
Народные традиции и обычаи в Чистый четверг.
Вокруг Чистого четверга в народе сложилось множество традиций, которые готовят верующих к встрече Пасхи.
Уборка и мытье.
Считается, что в этот день нужно вымыть дочиста все жилище в преддверии Пасхи. Эта традиция на Руси уходит корнями в глубокую древность.
«В Чистый четверг обязательно нужно было до восхода солнца помыться. Считалось, что вода в этот день приобретает чудесные свойства и несет выздоровление всем, кто вымоется до рассвета», — говорит Татьяна Смирнова.
Однако, по словам отца Николая, «не стоит сходить с ума по поводу уборки». Если у человека нет возможности убраться в четверг (например, из-за работы) — это не грех.
Гораздо важнее найти время, чтобы посетить храм, исповедаться и причаститься. Уборку можно сделать и в другие дни Страстной седмицы, отметил священник.
«Лучше до работы пойти в храм, где ранняя литургия, или даже отпроситься хотя бы на час — помолиться, причаститься. Это и будет самое лучшее проведение Чистого четверга», — объясняет Николай Конюхов.
Приготовление куличей и других пасхальных блюд.
Именно в Чистый четверг обычно начинают печь куличи, красить яйца и готовить творожные пасхи, так как в Страстную пятницу этим заниматься уже не принято. Однако церковный устав не запрещает делать это и в Великую субботу, когда большинство россиян отдыхают.
Четверговая (черная) соль.
Приготовление четверговой соли на Руси было одной из главных предпасхальных традиций. Ее готовили в Чистый четверг. Для этого брали обычную поваренную соль, добавляли ржаную муку, квасную гущу и целебные травы и запекали в печи.
«На иконах Иуда бывает изображен не только с мешком денег, но и с опрокинутой солонкой. Именно оттуда пошла примета, что рассыпать соль — к ссоре. А соль, которую не успел рассыпать предатель, стали пережигать в печи с капустными листьями или ржаным хлебом. Полученную черную соль считали чудодейственной, и сделать ее можно только в Чистый четверг. Считается, что она помогает ото всех недугов», — рассказала фольклорист.
Кстати, Церковь считает этот народный обычай языческим суеверием.
Пересчет денег.
Как объясняет Татьяна Смирнова, пересчет денег — странная пасхальная примета. Наши предки верили, что в Чистый четверг их нужно пересчитывать утром, днем и вечером — для достатка. Однако этот обычай фольклорист раскритиковала, поскольку он связан с Иудой, который получил свои 30 сребреников в этот день.
Что можно и нельзя делать в Чистый четверг.
В этот день лучше сосредоточиться на духовном очищении: посетить храм, исповедаться и причаститься. Если есть возможность, можно посвятить день уборке — подготовить дом к празднику, испечь куличи и покрасить яйца.
Великий Четверг приходится на самую строгую, последнюю неделю Великого поста. Его стоит провести в тишине, домашних делах и молитвах. Приветствуются благие дела помощи ближним.
В эти дни верующие еще соблюдают пост. Однако именно в четверг принята более обильная постная трапеза, поскольку в последующие дни — Великую пятницу и Великую субботу — ограничения в еде становятся максимально строгими, вплоть до полного отказа от пищи.
Что нельзя делать.
* Громко веселиться, петь, плясать, предаваться развлечениям. День траурный и тихий.