Земли в десяти районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных

В Беларуси земли в десяти районах Гомельской области исключили из числа зараженных радиацией. Подробнее рассказали в правительстве Беларуси.
Так, премьер-министром Александром Турчиным подписано постановление Совмина, исключившее земельные участки в десяти районах Гомельской области из числа радиационно опасных.
В частности, из числа зараженных радиацией исключены земли на территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского районов Гомельщины. Общая площадь земель, исключенных из числа зараженных, превысила 940,1 гектара. Данные территории исключены из радиационно опасных земель отчуждения и переведены в хозяйственное использование.
Кроме того, согласно постановлению, еще земельные участки радиационно опасных земель отчуждения в Брагинском и Ветковском районах Гомельщины общей площадью свыше 378,7 гектара отнесены к радиационно опасным землям ограниченного хозяйственного использования.
— Общая площадь радиационно опасных земель отчуждения Гомельской области, возвращаемых в оборот, составит более 1318,8 гектара, — констатировали в правительстве.
Отмечается, что будет обеспечиваться контроль за условиями использования этих земель и продукцией, произведенной на них.
