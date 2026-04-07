Земли в десяти районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных

В частности, из числа зараженных радиацией исключены земли на территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского районов Гомельщины. Общая площадь земель, исключенных из числа зараженных, превысила 940,1 гектара. Данные территории исключены из радиационно опасных земель отчуждения и переведены в хозяйственное использование.