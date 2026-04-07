На реке Теше в Арзамасском районе зафиксировали рекордный уровень воды

Паводковый рекорд установился на реке Теше в Арзамасском районе. В начале апреля уровень воды на Теше достиг отметки в 119, побив рекорды 2012 и 2024 гг, рассказал глава округа Александр Щелоков.
По словам Щелокова, критичных ситуаций в районе пока нет. Сейчас с проблемами из-за паводка столкнулись жители 12 населенных пунктов — Чернуха, Пошатово, Никольское, Бебяево, Ковакса, Заречное, Кирилловка, Кичанзино, Выездное, Кожино, Сосновый, Лесной — и района Лодочной станции. В самом Арзамасе традиционные подтопления наблюдаются в низинах — на улицах Октябрьской, Симбирской, Лермонтова и Пушкина.
«Проблема идет из двух источников — реки Теша, Шамка, Сережа, Чернушка, Акша и снежные запасы в лесах и полях. Подготовка к сезону большой воды определенно дала эффект. Вторая волна паводка, пока справляемся. Посмотрим, конечно, как дальше дело пойдет. Дожди нам не в помощь», — написал Щелоков.
Специалисты службы городского хозяйства, руководители сельских территорий (МКУ), муниципальной пожарной охраны, департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, департамента ЖКХ, управления ГОиЧС работают по заявкам.
