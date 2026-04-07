О введении повышенного скоростного режима на трассе М-4 «Дон» предупредили воронежских водителей

Госкомпания «Автодор» анонсировала повышение скоростных лимитов на двух участках в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Водителей легковых автомобилей и владельцев грузового транспорта массой не более 3,5 тонны ждут приятные изменения на федеральной трассе М-4 «Дон». Как проинформировали в пресс-службе государственной компании «Автодор», с 13 апреля на двух отрезках магистрали официально повышается максимально разрешенная скорость.

Решение продиктовано двумя факторами: заметным улучшением погодных и климатических условий, а также стремлением дорожников сделать поездки для автомобилистов более комфортными и динамичными. До этого на этих участках действовали пониженные зимние лимиты.

Согласно опубликованной информации, новый скоростной режим вводится на следующих отрезках трассы:

— От 297-го до 322-го километра. Здесь стрелка спидометра у разрешенных категорий транспорта может достигать отметки 110 километров в час.

— Участок между Новой Усманью и Рогачевкой. Аналогичные правила — максимальные 110 км/ч — вступят в силу на отрезке с 517-го по 544-й километр.

Традиция весна-лето.

Водителей просят внимательно следить за знаками и учитывать, что повышенные лимиты действуют только для легковушек и транспорта до 3,5 тонн.