Проблемы с водоснабжением начались из-за паводка в Богородском районе

В Богородском районе из-за весеннего паводка возникли проблемы с водоснабжением. Жители жалуются на снижение давления воды, и в администрации пояснили, с чем это связано.
Сезонные талые воды ухудшили качество воды в реке Оке. Чтобы нижегородцы получали чистую воду, на очистных сооружениях вынуждены промывать фильтры в два раза чаще. Основной объём этих работ приходится на ночное время.
— Как следствие, в ближайшие одну-две недели возможно временное снижение давления в системе, — пояснили в администрации. — Это не авария, а необходимая технологическая мера. Резервуары с чистой водой просто не успевают наполняться с прежней скоростью.
Дополнительно МУП «УВКХ» проводит работу с промышленными предприятиями, чтобы сократить их водопотребление и снизить нагрузку на сеть.
Жителей просят не поддаваться панике. Администрация и коммунальные службы принимают все возможные меры для скорейшей нормализации ситуации. За временные неудобства приносят извинения и благодарят за понимание.
Обильные снегопады привели к мощному паводку в Нижегородской области. Вода уже затопила 470 приусадебных участков в 11 населённых пунктах, а также 10 дорог и 12 мостов. Уровень реки Тёши поднялся до 119 сантиметров — это выше рекордов 2012 и 2024 годов.