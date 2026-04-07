Участников СВО предложили избавить от налога на самозанятость

Ввести нулевую ставку предлагают для самозанятых ветеранов СВО, ведущих деятельность через цифровые платформы. В настоящее время участники боевых действий обязаны наравне со всеми платить налог в размере от 4 до 6% — с доходов от физических и юридических лиц соответственно.
С идеей Яна Лантратова обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову. По мнению главы соответствующего комитета, многие вернувшиеся с фронта граждане выбирают самозанятость из-за простоты ее открытия и отсутствия необходимости регистрировать ИП и нанимать сотрудников. Особенной популярностью пользуются цифровые платформы по типу маркетплейсов и сервисов такси.
Редуцирование налоговой ставки поможет ветеранам в адаптации и лечении, считает Лантратова. Свое предложение она называет как новый возможный элемент в комплексной поддержке тех, кто отправился на СВО добровольцем, попал под мобилизацию или подписал контракт. Вопрос трудоустройства и стабильного дохода для этой категории граждан при возвращении к гражданской жизни остается одним из ключевых, и льготы по данному направлению рассматриваются как один из наиболее доступных вариантов поддержки.
Напомним, что для ветеранов, решивших заняться бизнесом, уже действуют и другие меры поддержки. В частности, в ряде регионов предусмотрены гранты на открытие собственного дела, а также льготы при устройстве на работу.