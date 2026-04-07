У жителя Гвардейского района изъяли гранату Ф-1 с 55 граммами тротила

В Калининградской области оперативники уголовного розыска получили информацию, что 69-летний житель поселка Забарье хранит боеприпасы. Сведения подтвердились. При осмотре частного домовладения полицейские нашли предмет, похожий на гранату.
Экспертиза установила: это корпус осколочной оборонительной гранаты Ф-1, содержащий 55 граммов тротила. Боеприпас пригоден для взрыва при наличии средств детонирования.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы.